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“A Enzo Lattuca vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per l’elezione alla presidenza dell’Unione delle Province italiane. Un risultato importante, arrivato all’unanimità, che premia competenza, equilibrio istituzionale e capacità di costruire relazioni tra territori e istituzioni. Una nomina che riconosce il lavoro svolto in questi anni alla guida della Provincia di Forlì-Cesena e della città di Cesena”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, sull’elezione di Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, alla guida dell’Upi, avvenuta oggi a Roma nel corso dell’Assemblea generale dell’Unione delle Province italiane.

“Le Province continuano a svolgere un ruolo importante nell’equilibrio istituzionale dei territori, soprattutto su funzioni strategiche come la viabilità, l’edilizia scolastica e la pianificazione territoriale- prosegue de Pascale-. In questi anni l’Upi ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sul tema della capacità amministrativa degli enti locali e sulla necessità di garantire strumenti, risorse e competenze adeguate ad assicurare servizi efficaci e risposte sempre più tempestive ai bisogni delle comunità. In una fase segnata da grandi trasformazioni economiche, sociali e ambientali, rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e gli enti territoriali resta una condizione essenziale per rendere più efficaci le politiche pubbliche e la capacità di risposta dei territori”.

“Per questo- aggiunge il presidente– desidero rivolgere un ringraziamento a Pasquale Gandolfi per il lavoro serio e autorevole svolto alla guida dell’Unione in una fase particolarmente complessa per il sistema delle autonomie locali, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze dei territori e sulla qualità dei servizi per le cittadine e i cittadini”.