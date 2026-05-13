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Un’occasione per socializzare, dare impulso ai pubblici esercizi e due novità pensate per rendere ancora più vivo il centro storico. Da giovedì 14 maggio torna infatti “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa promossa dal Comune di Modena che quest’anno amplia le aree coinvolte e, soprattutto, il calendario aggiungendo anche il giovedì sera accanto ai tradizionali appuntamenti di venerdì, sabato e domenica.

L’iniziativa, che proseguirà fino a domenica 18 ottobre, consente ai pubblici esercizi e alle attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto di estendere temporaneamente le aree arredate con tavolini e sedute mobili nelle vie e piazze interessate dal progetto. L’obiettivo, come indicato nella delibera approvata dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore a Promozione economica e attrattività Paolo Zanca, è continuare a favorire convivialità, socialità e frequentazione degli spazi pubblici del centro storico nel rispetto di residenti e fruitori del centro.

Oltre alle vie dello scorso anno (Calle di Luca, via San Giacomo, via Bertolda, via Ruggera, via Albinelli, via Sant’Eufemia, via Badia, via Castelmaraldo, via Modonella, piazzale Torti; esclusa via Gallucci), nell’edizione 2026 si aggiungono via del Taglio, piazzale San Francesco e piazza Matteotti. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, le zone interessate saranno oggetto di specifici provvedimenti di limitazione del traffico da parte della Polizia locale, garantendo comunque il passaggio dei mezzi di soccorso, il transito pedonale e l’accesso ai passi carrai.

Gli orari previsti restano differenziati tra prefestivi e altri giorni: nei venerdì e nei giorni prefestivi i “Tavolini sotto le stelle” potranno svolgersi dalle 19 alle 23, mentre il giovedì, la domenica e negli altri giorni non prefestivi dalle 19 alle 22.

“Dal resoconto e dalle osservazioni arrivateci dopo l’edizione dell’anno scorso – dichiara l’assessora Zanca – abbiamo lavorato alla nuova edizione di Tavolini sotto le stelle seguendo alcune linee guida. Come definito nell’incontro avuto a maggio con le associazioni categoria, abbiamo puntato al coinvolgimento del centro storico con una valorizzazione del quadrante nord, l’esclusione di vie che sono già troppo sollecitate come via Gallucci, il rispetto dei tempi del riposo dei cittadini con orari diversificati e la possibilità, con l’ampliamento dell’iniziativa nelle giornate del giovedì, per gli esercizi pubblici di operare in un momento dell’anno dove le persone amano vivere la città all’aperto. ‘Tavolini sotto le stelle’ rappresenta oggi uno degli strumenti con cui vogliamo sostenere il tessuto economico cittadino e le attività che contribuiscono quotidianamente a renderlo vivo, attrattivo e frequentato da modenesi e visitatori”.

Anche per il 2026 il Comune ha previsto l’esenzione dal canone unico patrimoniale per le occupazioni temporanee di suolo pubblico legate all’iniziativa. L’esenzione riguarda esclusivamente le occupazioni aggiuntive effettuate con tavolini e sedie, nelle fasce orarie e nelle aree interessate dal progetto, per un valore complessivo stimato di oltre 16 mila euro.

Gli esercenti interessati ad aderire dovranno inviare la comunicazione preventiva all’indirizzo mail casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it.

LA VIABILITÀ NELLE SERATE

Nelle sere di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 maggio, dalle 19 alle 23, e di domenica 17 maggio, dalle 19 alle 22, “Tavolini sotto le stelle” interesserà piazzale Torti, via Castel Maraldo, via Calle di Luca, via Albinelli, via Ruggera, largo Sant’Eufemia e via Carteria, via Badia, via Bertolda, via S. Giacomo, via Modonella, via Taglio, piazzale San Francesco e piazza Matteotti.

Durante l’iniziativa è sospesa la circolazione stradale in piazzale Torti da via Selmi al civico 19 di via Balugola escluso; in via Albinelli da via dei Servi a piazza XX Settembre esclusa; in Calle di Luca da largo S.Francesco a fine strada; in via Castel Maraldo dal civico 21 al civico 30 di Cardinal Morone; in via Ruggera da via Stella a via Carteria; in via Sant’Eufemia da via Carteria a largo Sant’Eufemia, in via Badia, in via Bertolda da via Stella a corso Canalchiaro, in via San Giacomo da via Stella a corso Canalchiaro, in via Modonella da via Gherarda al civico 15, in via Taglio, nel tratto ricompreso tra largo San Giorgio e piazza Pomposa, in piazzale San Francesco, nel tratto ricompreso tra corso Canalchiaro, via Rua Muro e via Rua Freda, e piazza Matteotti nell’area pedonale della piazza.

Nei tratti interessati sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei residenti per operazioni di carico e scarico e per raggiungere le autorimesse, oltre che la percorribilità delle intersezioni Selmi/Foschieri, Calle di Luca/largo S.Francesco, Balugola/Grassetti. Durante “Tavolini sotto le stelle”, nelle aree interessate viene previsto anche il divieto di sosta su ambo i lati dalle 18 e viene modificata temporaneamente la viabilità, in particolare per consentire gli accessi ai residenti.

Ecco le modifiche alla viabilità previste. Per piazzale Torti, Canalchiaro/Balugola a doppio senso di marcia per i residenti e diretti ai carrai con favore di precedenza a chi proviene da piazzale Torti con direzione Canalchiaro; Selmi/Torti provenendo da via dei Servi obbligo svolta a sinistra; Selmi/Grasolfi obbligo svolta a destra su via Grasolfi. Per via Castel Maraldo divieto di accesso eccetto residenti e diretti ai passi carrai; Castel Maraldo a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da largo Pomposa direzione Emilia Centro; Cardinal Morone diventa a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da piazzale Pomposa verso Emilia Centro. In via Bertolda, la circolazione sarà a doppio senso con diritto di precedenza a chi proviene dal lato di via Stella verso corso Canalchiaro. In via Modonella, divieto di transito da via Gherarda al civico 15 e doppio senso di circolazione a senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli con direzione via San Vincenzo nel tratto dal civico 17 a via san Vincenzo.