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Una giornata dedicata alle eccellenze del territorio, alla convivialità e alla passione per il buon cibo sano e sostenibile. Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle ore 19, la splendida cornice di piazza Cavicchioni ad Albinea, ospiterà FIL “Food is Love”, l’evento che unisce mercato contadino con tantissime proposte del territorio, food e show in un format unico pensato per tutta la famiglia e non solo.

L’evento trasformerà il cuore del paese in un vivace percorso sensoriale. Dalle prime ore del mattino, i visitatori potranno immergersi tra i mercatini e gli stand, dove sarà possibile acquistare prodotti tipici locali, frutta e verdura freschissima e a chilometro 0, fiori, piante e prodotti dedicati al benessere come oli essenziali ed altro.

La giornata avrà il tema della celiachia, essendo il 16 maggio la giornata internazionale della celiachia, con un ricco programma dedicato ma non solo. Ci sarà A.I.C. (Associazione italiana celiachia) con uno stand informativo e ci sarà una raccolta fondi, oltre ad alcuni espositori dedicati che proporranno uno spazio food senza glutine da consumare sul posto o da portare a casa.

Sarà inoltre allestito un gazebo di AVIS Albinea, che offrirà la possibilità di effettuare controlli di base (tra cui emoglobina, glicemia, colesterolo e pressione arteriosa) a disposizione di tutti i partecipanti.

“Prevenzione e salute passano anche dal cibo e dalle scelte quotidiane. Per questo siamo felici di promuovere eventi come “Food is Love”, che permettono di valorizzare il territorio e, allo stesso tempo, di richiamare l’attenzione su temi importanti come la celiachia – spiega l’assessora al Commercio e agli Eventi Jessica Guidetti – Parliamo di una patologia che interessa quasi l’1% della popolazione, con casi in aumento e percorsi diagnostici non sempre facili e immediati. Nonostante gli enormi passi avanti fatti anche con riguardo ai servizi offerti alle persone che ne sono affette, è fondamentale continuare a sensibilizzare sul tema. Un ringraziamento particolare – conclude l’assessora – va a REplay Eventi, all’ufficio Commercio del nostro Comune e a tutti i soggetti coinvolti per il lavoro svolto e per la collaborazione nell’organizzazione di questa iniziativa”

Ci saranno corsi di cucina: laboratori pratici per imparare i segreti della tradizione e dell’innovazione culinaria con la rinomata chef Dorina Barlacu, reggiana d’adozione, nota per il suo impegno nel coniugare l’alta gastronomia con il benessere e la nutrizione grazie al master in culinary nutrition con una specializzazione in healthy & wellness presso la Harvard medical school. La chef ha sviluppato un metodo per la pasta fresca, focalizzandosi su tecniche che permettono di realizzare prodotti come i capelletti senza glutine, mantenendone gusto e consistenza. Secondo questo metodo svilupperà il laboratorio di cucina con la ricetta dei cappelletti tradizionali, ma senza glutine. Attività prevista durante la mattinata e della durata di un’ora e trenta minuti circa. Il corso è gratuito e su prenotazione aperto ai primi 20 iscritti. Info e prenotazioni 338 3148729.

Durante la giornata ci saranno interviste con professionisti locali per conoscere le storie dietro le eccellenze del territorio.

La chef proporrà anche un Cooking Show e aperitivo con una tartina tricolore tutta al naturale e senza glutine. Alla fine dello show ci saranno assaggi gratuiti per i presenti e un piccolo aperitivo offerto.

Ci sarà spazio per la mostra di Modellismo Agricolo del ‘900 che consentirà un suggestivo tuffo nel passato per riscoprire le radici della nostra agricoltura attraverso modelli d’epoca fatti a mano da un esperto collezionista come Marco Torelli.

“Food is Love” è un evento inclusivo e per i più piccoli è prevista un’area dedicata con animazione e giochi, mentre chi desidererà godersi l’atmosfera della piazza potrà approfittare della possibilità di pranzare all’aperto, gustando le prelibatezze preparate per l’occasione dagli espositori dedicati con o senza glutine. A presentare l’evento e a gestire lo spazio interviste ci sarà la speaker Giulia Guandalini, con un programma ricco di esperienze.

Food is Love è un evento targato REplay Eventi, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Albinea, con la preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia.