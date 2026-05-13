Ieri, i Carabinieri della Stazione di San Prospero, impegnati in un ordinario servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto un 30enne di origine marocchina, responsabile di un furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico della zona.
Dalla ricostruzione, alle ore 03.00 circa, l’indagato si era introdotto all’interno di un bar del territorio comunale dopo aver forzato un accesso, impossessandosi della somma contante di 85 euro, prelevata dal registratore di cassa. L’immediata attività di controllo dei Carabinieri ha consentito di rintracciarlo poco dopo, trovandolo in possesso del denaro sottratto.
Questa mattina, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’operazione si inserisce nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e prossimità sul territorio, attraverso un’attività di controllo capillare e tempestiva risposta ai reati predatori.