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Sabato 16 maggio torna a Casalgrande “Spesa SOSpesa – La solidarietà non si ferma!”, l’iniziativa solidale promossa dal Comune di Casalgrande, in collaborazione con il Centro d’Ascolto Caritas dell’Unità Pastorale Maria Regina della Pace, la Caritas di Sant’Antonino e numerose associazioni del territorio, con l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità destinati alle persone e alle famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà economica e sociale.

La raccolta si svolgerà dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in tre punti vendita del territorio: il Conad Superstore di Casalgrande, MD Casalgrande di Veggia e il Pam di Casalgrande. Nei supermercati saranno presenti volontari e rappresentanti delle associazioni coinvolte che raccoglieranno i prodotti donati dai cittadini, successivamente distribuiti attraverso la rete solidale locale.

Un’iniziativa che negli anni ha saputo coinvolgere la comunità casalgrandese, trasformando un gesto semplice come una spesa in un aiuto concreto per chi vive situazioni di fragilità.

«L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa nuova edizione di Spesa SOSpesa – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Casalgrande, Marco Cassinadri –. Si tratta di un’iniziativa dal valore profondo, che rappresenta un esempio concreto di solidarietà e partecipazione della nostra comunità».

Cassinadri evidenzia inoltre il ruolo centrale del volontariato: «Da un lato per l’impegno di chi sarà presente nei supermercati a raccogliere i beni, dall’altro per il prezioso lavoro di distribuzione a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà. Allo stesso tempo, un sentito grazie va ai cittadini che, con le loro donazioni, diventano parte attiva di una rete solidale capace di rispondere ai bisogni del territorio. Ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce a costruire una comunità più coesa e attenta».

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche ai punti vendita che ospiteranno la raccolta – Conad Casalgrande, MD Casalgrande (Veggia) e Pam Casalgrande – per la disponibilità dimostrata, così come alle associazioni coinvolte, tra cui Caritas di Sant’Antonino, Cittadinanza Attiva, Consigli di Frazione, Associazione Nazionale Carabinieri e VOS, per la collaborazione e il supporto organizzativo.

L’auspicio condiviso dagli organizzatori è quello di vedere ancora una volta una forte adesione da parte della cittadinanza, confermando il senso civico e la generosità che da sempre caratterizzano Casalgrande.

«Anche un piccolo contributo – conclude Cassinadri – può trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno».