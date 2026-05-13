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Tornano nel weekend, ed è già forte il fermento per questi eventi sempre molto attesi, la Fiera di Maggio e la Fiera dei Bambini di Felina, in programma dal 15 al 17 maggio, con un calendario ricco di eventi che coinvolgeranno cittadini, famiglie e visitatori.

Ad aprire la manifestazione sarà, venerdì 15 maggio, il tradizionale Concerto di Primavera della Banda Musicale di Felina, diretta dal maestro Davide Castellari, con la partecipazione della Banda Giovanile dell’Appennino Reggiano. L’appuntamento è alle ore 21 al Parco Tegge.

Grande spazio ai più piccoli nella giornata di sabato 16 maggio, con la “Fiera dei bambini”, uno dei momenti più partecipati dell’intero programma. L’apertura è prevista alle ore 14.30 con un concerto che vedrà protagonisti la Banda Giovanile dell’Appennino Reggiano e il gruppo “Facciamo musica”, formato dagli alunni delle scuole di Felina, dall’infanzia alla secondaria di primo grado.

Al termine del momento musicale, il centro del paese si trasformerà in un grande spazio diffuso dedicato al gioco e alla creatività, con strade e piazze chiuse al traffico e animate da numerose attività. Le associazioni del territorio proporranno laboratori e iniziative per tutte le età: giochi da tavolo a cura della Pro Loco di Felina, un laboratorio di costruzione di scacchiere e pedine promosso dall’Istituto Comprensivo Bismantova, un percorso in bicicletta organizzato da Riviviamo Felina, momenti di scoperta degli strumenti musicali insieme alla Banda di Felina, giochi di strada con “Suoni in gioco” a cura di Erewhon Teatro e attività ispirate al mondo scout proposte da Agesci.

Lungo le vie del paese torneranno inoltre le tradizionali bancarelle dei bambini, dedicate allo scambio e alla vendita di giochi e fumetti, mentre nel corso del pomeriggio è prevista l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi organizzata dai genitori, insieme alla merenda offerta a tutti i partecipanti. In caso di maltempo, le attività saranno ridimensionate e trasferite negli spazi interni della scuola primaria.

La giornata si concluderà con la serata danzante al Parco Tegge: alle 21.30 è in programma il ballo con l’orchestra Roberto Scaglioni.

Il culmine della manifestazione sarà domenica 17 maggio, con la Fiera di Maggio per l’intera giornata: mercato ambulante, prodotti tipici del territorio, mercatino delle opere dell’ingegno, giostre e attrazioni per tutte le età, accompagnati dall’animazione musicale della Banda di Felina. In programma anche un momento significativo per la comunità, con l’inaugurazione della scalinata dedicata a Don Zanni, a cura della Fondazione Don Artemio Zanni.

La Fiera di Maggio rappresenta da sempre un’occasione di incontro e socialità, capace di valorizzare il tessuto associativo locale e le tradizioni del territorio.