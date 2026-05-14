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La scritta comparsa sul muro di via “Pierangelo Bertoli” rappresenta un episodio grave e inaccettabile. Al di là dell’atto vandalico in sé, che merita una ferma condanna, ciò che preoccupa maggiormente è il clima di intolleranza che emerge nei confronti di una comunità presente e integrata nel territorio da oltre trent’anni.

Ancora più grave è il tentativo di colpire personalmente un membro dell’amministrazione comunale, indicato unicamente perché residente nel quartiere, senza affrontare nel merito gli aspetti tecnici, sociali, legali e urbanistici della questione. In una comunità democratica, anche le divergenze più profonde devono essere espresse attraverso il confronto civile, il rispetto reciproco e il dialogo, mai tramite intimidazioni, attacchi personali o slogan propagandistici privi di contenuto.

Il Movimento 5 Stelle condanna con fermezza quanto accaduto ed esprime piena solidarietà all’assessore David Zilioli per il lavoro che sta svolgendo al servizio della comunità.

Alberto Bonettini Capogruppo Movimento 5 Stelle – Sassuolo