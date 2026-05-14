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La scrittrice carpigiana Ivana Sica è la protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna “Il gusto delle storie. A tu per tu con gli autori” in programma sabato 16 maggio, alle 18, all’Auditorium Loria, a ingresso libero.

In dialogo con Silvia Nieddu, l’autrice presenta il suo ultimo romanzo “Il capanno sul mare” (Giraldi editore, 2026), storia di un amore travolgente tra Marina, giovane donna modenese laureata in moda e design, e Sergio, un maggiore dell’Aeronautica che conosce durante un evento a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare di Modena. Nonostante le remore di Marina, che vorrebbe tirarsi indietro quando scopre che Sergio è sposato, l’amore non si spegne e i due, nell’estate 2015, vivono una storia indimenticabile, complice un capanno sul mare della costa toscana, un luogo semplice e quasi spoglio che per loro diventa un mondo intero. Quando però la storia sta diventando stabile, un ostacolo si mette tra di loro, rovinando tutti i progetti.

La nuova edizione di “Il gusto delle storie” prosegue venerdì 22 maggio con Mauro Sighicelli, giovedì 28 maggio con Gianfranco Mammi, sabato 30 maggio con Cristian Stove e Cleto Munari, sabato 6 giugno con Roberto Ferrari.