

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente svolto una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare. Le ispezioni hanno riguardato esercizi di somministrazione alimenti e bevande, alcuni dei quali collocati nella provincia di Parma e in quella di Reggio Emilia. Nel corso delle attività ispettive sono state accertate irregolarità igienico-sanitarie che hanno comportato la contestazione di sanzioni amministrative.

A Parma, i militari del N.A.S. hanno sottoposto a ispezione igienico-sanitaria un bar, rilevando diffuse carenze igienico-sanitarie all’interno del laboratorio destinato alla preparazione degli alimenti. In particolare, sono state riscontrate condizioni di sporcizia generalizzata sulle superfici, evidenti scrostature dell’intonaco delle pareti, nonché un impianto frigorifero caratterizzato da eccessiva formazione di ghiaccio e accumuli di sporco, al cui interno erano inoltre conservati promiscuamente alimenti di diversa natura. Al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Nella Bassa reggiana, i carabinieri del N.A.S. hanno eseguito un’ispezione presso un bar, riscontrando carenze igienico-sanitarie all’interno della cucina, interessata dalla presenza di sporcizia diffusa sul pavimento e sui piani di lavoro, nonché dalla presenza di ragnatele con aracnidi vivi. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.