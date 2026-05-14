

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato una coppia originaria del Marocco di 22 e 27 anni, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, l’attenzione dei Carabinieri della Stazione, coadiuvati da una squadra della S.I.O. (squadra intervento operativo) del V° Reggimento CC Emilia Romagna (in via Masia) è stata attirata da un uomo, poi identificato nel 22enne, il cui atteggiamento è risultato fin da subito sospetto. Nonostante la perquisizione sia risultata negativa, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento sospetto e palesemente nervoso, tanto da insospettire ulteriormente i miliari, che hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione. Allertata dalle grida del marito in lingua araba, una volta entrati in casa, la donna, poi indentificata nella 27enne convivente, è stata bloccata tempestivamente mentre era in procinto di gettare nel water circa 17grammi di cocaina già suddivisa in dosi. La perquisizione si è conclusa con il rinvenimento complessivo di altri 45grammi di hashish, 8360 euro suddivisi in banconote di vario taglio e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente; tutto è stato sequestrato.

Al termine della celebrazione del processo con rito per direttissima, gli arresti sono stati convalidati ed entrambi sono stati rimessi in libertà senza irrogazione, al momento, di alcuna misura cautelare.