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La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che è stato diagnosticato un caso di Dengue in persona residente nel Comune di Albinea, recentemente rientrata da un viaggio in un’area in cui questa malattia è endemica.

Le sue attuali condizioni di salute sono buone.

La febbre di Dengue è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura di zanzara, caratterizzata da febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, dolore retrorbitario e rash cutaneo. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.

In seguito alla segnalazione del caso sospetto è stato immediatamente attivato, in collaborazione con i Comuni di Albinea, Castellarano e Reggio Emilia, il protocollo straordinario di disinfestazione nelle aree in cui la persona ha soggiornato al rientro dal viaggio.

Il protocollo, previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e controllo delle arbovirosi, prevede:

trattamento adulticida alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;

trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta a porta);

trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

Non vi è, al momento, nessun altro caso sospetto e non sussiste alcun allarme sanitario.

Per maggiori informazioni sugli interventi messi in atto dalla Regione Emilia-Romagna per la protezione nei confronti delle zanzare invasive: https://zanzaratigreonline.it.