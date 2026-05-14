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Il Comune di Formigine ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di protezione dagli eventi alluvionali. L’iniziativa è volta a prevenire e limitare gli eventuali danni alle unità immobiliari private derivanti da potenziali allagamenti da acque meteoriche in seguito al manifestarsi di fenomeni meteorologici intensi. Possono presentare istanza i soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo singole o in condominio localizzate entro il territorio comunale.

La procedura è finalizzata alla valutazione tipologica ed economica degli interventi di autoprotezione da co-finanziare mediante contributo a fondo perduto. Tra le spese ammissibili rientrano ad esempio l’acquisto e l’eventuale posa in opera di barriere frangi-acque, paratie antiallagamento, valvole antiriflusso, sistemi con pozzetti di raccolta e pompe, soglie rialzate, generatori elettrici, sacchi di sabbia o auto-espandenti e sanitari con scarico forzato. Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente in materia di omologazione, certificazione e sicurezza.

Potranno essere finanziati gli interventi non ancora iniziati alla data del 16/06/2025, siano essi già conclusi, in corso o in progetto, purché con data di ultimazione entro il 31/12/2026. Il contributo effettivo, nei limiti dello stanziamento complessivo previsto, verrà assegnato da uno specifico bando, da pubblicarsi dopo la scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse, che determinerà i requisiti di partecipazione e il livello di contribuzione.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire, utilizzando la modulistica allegata all’avviso, entro le ore 12 del 15/06/2026 tramite consegna a mano al Protocollo, via PEC o tramite mail ordinaria all’indirizzo della segreteria dell’area tecnica. Per gli interventi nelle parti comuni dei condomini, la domanda deve essere presentata per il tramite degli amministratori. Il contributo non sarà cumulabile con altri finanziamenti pubblici per la medesima spesa, fatta salva la detrazione fiscale nazionale.

L’Assessore alla manutenzione del territorio Andrea Corradini dichiara: “Attraverso questo avviso di manifestazione di interesse intendiamo da un lato fornire indicazioni chiare sulle tipologie di intervento agevolabili e, dall’altro, dimensionare il numero dei potenziali interventi, nell’ottica di strutturare un bando che supporti concretamente i cittadini. Questi strumenti di autoprotezione sono misure opportune, se non necessarie, che permettono di mitigare i rischi derivanti dai fenomeni meteorologici intensi, come quelli verificatisi negli scorsi anni, che si manifestano ormai in modo ricorrente a causa del cambiamento climatico. Per fronteggiare tali fenomeni, il Comune di Formigine ha avviato da subito, per la parte di propria competenza, un dialogo costante con il settore difesa del suolo della Regione Emilia Romagna che ha ultimato, ed ha in corso, alcuni importanti interventi, come ad esempio sul torrente Cerca. Questa ricognizione rappresenta quindi un’ulteriore azione a sostegno di coloro che hanno subito danni in occasione degli ultimi eventi meteo intensi e per questo motivo riteniamo giusto destinare le risorse stanziate disponibili a supporto degli investimenti che i cittadini intenderanno intraprendere sulle proprie abitazioni”.