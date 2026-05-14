

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sabato 16 maggio, l’area di via Fossa 61 a Magreta ospiterà la quinta edizione di May.be. L’evento, che segna l’inizio della stagione estiva nella frazione, è organizzato dai giovani volontari dell’Associazione Magreta APS.

L’ospite principale di questa edizione sarà Liu, dj e produttore brasiliano di rilievo internazionale. Originario di San Paolo e attivo dal 2014, Liu è noto per successi come “Don’t Look Back” e per le partecipazioni a palchi prestigiosi quali Tomorrowland Brasil e Lollapalooza. Ad arricchire la proposta musicale della serata si aggiungeranno anche i set di DJ Perna e Bollo.

In caso di maltempo la serata sarà rinviata al 23 maggio. Per approfondimenti sul programma e dettagli relativi alle prevendite, è possibile consultare la pagina Instagram ufficiale maybe_event.