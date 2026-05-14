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Nella giornata di ieri, 13 maggio, il Consiglio Direttivo Provinciale del SILP di Bologna ha eletto all’unanimità il nuovo Segretario Generale nella persona di Michele Caldarulo che succederà a Mirco Nesi, al quale è andato il ringraziamento dell’Organizzazione per il lavoro svolto.

Michele Caldarulo, 50 anni, laureato in Giurisprudenza, già componente della segreteria provinciale, ha svolto gran parte della sua attività professionale nella Polizia di Frontiera presso l’aeroporto “G.Marconi” dove presta ancora servizio ed è punto di riferimento per tutte le donne e gli uomini in divisa che lavorano in quel settore.

Ha confermato nella sua segreteria i componenti Pierluigi Leri, Raffaele Russo e lo stesso Mirco Nesi – il quale resta comunque a far parte della segreteria – e Tatiana Belluomini.

Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il Segretario Generale Nazionale della categoria Pietro Colapietro, il Segretario Generale Regionale Pierluigi Leri e il Segretario confederale della Camera del Lavoro di Bologna Mirto Bassoli.