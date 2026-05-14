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Sabato 16 maggio, dalle ore 9 alle 12, presso la sede IREN di Via dei Gonzaga a Reggio Emilia e presso i Centri di Raccolta IREN dei comuni della provincia che promuovono l’iniziativa, si terrà una distribuzione gratuita di oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad indicazioni pratiche su come combattere questa specie di zanzara.

Le recenti abbondanti piogge rischiano infatti, alla comparsa dei primi caldi, di favorire lo sviluppo dell’insetto. I prodotti larvicidi saranno utili per il trattamento dei focolai di infestazione domestici della zanzara, e si aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren mettono già in campo nelle aree pubbliche.

Nella stessa giornata di sabato 16 maggio, sarà possibile acquistare al prezzo di costo i prodotti larvicidi presso tutte le Farmacie Comunali di Reggio Emilia, e di altri comuni. Inoltre, presso le Farmacie Comunali Riunite, saranno presenti volontari per fornire informazioni ai cittadini grazie al supporto delle stesse farmacie all’iniziativa.

Le Farmacie Comunali che parteciperanno all’iniziativa sono:

Farmacia “Centrale” di Piazza Prampolini,

Farmacia Orologio, presso il Centro Commerciale Le Querce,

Farmacia Viale Luxemburg, presso il Centro Commerciale Conad Le Colline,

Farmacia Santa Croce, di V.le Regina Margherita 29/F

In queste farmacie sarà presente un addetto Iren con uno o più volontari della Protezione Civile Città del Tricolore e verranno date informazioni in merito alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione della zanzara tigre e alla lotta larvicida.