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Solidarietà all’Assessore Zilioli per le scritte a lui riferite apparse su un muro in via Bertoli è stata espressa dal coordinatore cittadino di Forza Italia Claudia Severi.

“Gesti del genere – ha affermato – vanno condannati, senza se e senza ma, sotto tutti i punti di vista e al di la della presenza o meno ad oggi di atti richiamati dallo stesso Assessore Zilioli che confermino la volontà o meno dell’amministrazione di autorizzare a culto i locali acquistati dall’associazione islamica.

Atti che avremo modo di discutere se saranno presentati e sui quali ribadiremo il nostro fermo no. Nel frattempo crediamo che nessuno si debba sentire in diritto di gesti che offendono persone e decoro senza la certezza di essere perseguito. Cosa che auspichiamo presto accada”.

Claudia Severi (FI)