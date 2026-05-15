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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano. L’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 via Emilia verso Parma, SS9 Var fino all’uscita 6, SS343 e rientrare in A1 alla stazione di Parma.

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Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Valsamoggia; verso Milano: Modena nord.

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Ancora, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Firenze, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, in direzione Firenze; verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.