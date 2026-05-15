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Il Comune di Bologna continua a investire nella riqualificazione stradale per trasformare le piazze e le strade in luoghi più sicuri, accessibili e accoglienti.

Lunedì 18 maggio cominciano i lavori in piazza Trento e Trieste, nel tratto compreso tra via Leandro Alberti e via Mazzini. Per non arrecare disagi alla cittadinanza, il cantiere sarà organizzato per fasi, con l’obiettivo di garantire la continuità della sosta, compatibilmente con lo svolgimento delle lavorazioni, e avrà una durata di circa 3 mesi. A fine lavori il numero dei posti auto rimarrà invariato.

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 220.000 euro.

Il progetto di piazza Trento e Trieste nasce per rispondere all’esigenza di riqualificare l’area, al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale e fruibilità dello spazio pubblico all’utenza debole (pedoni e ciclisti). Si punta inoltre a dare continuità ai percorsi ciclabili della zona, completando l’asse strategico nord/sud tra via Murri e via Massarenti.

In particolare, si eseguiranno le seguenti opere:

Accessibilità e continuità pedonale: è previsto l’adeguamento dei due percorsi pedonali posti in prossimità dell’intersezione con via Mazzini per favorire una migliore accessibilità e continuità pedonale; vista l’interferenza di sottoservizi, i percorsi pedonali verranno realizzati a raso e in pavimentazione differenziata.

è previsto l’adeguamento dei due percorsi pedonali posti in prossimità dell’intersezione con via Mazzini per favorire una migliore accessibilità e continuità pedonale; vista l’interferenza di sottoservizi, i percorsi pedonali verranno realizzati a raso e in pavimentazione differenziata. Sicurezza degli attraversamenti: verranno realizzate “penisole” laterali a servizio sia dell’attraversamento pedonale semaforizzato all’intersezione con via Alberti che di quello posto all’altezza dell’edicola, per il quale saranno anche potenziate l’illuminazione e la segnaletica di indicazione.

verranno realizzate “penisole” laterali a servizio sia dell’attraversamento pedonale semaforizzato all’intersezione con via Alberti che di quello posto all’altezza dell’edicola, per il quale saranno anche potenziate l’illuminazione e la segnaletica di indicazione. Rialzo della pavimentazione stradale : l’attraversamento pedonale all’altezza dell’edicola verrà rialzato, così come l’area di attestamento (attraversamento pedonale incluso) posta a monte dell’intersezione con via Mazzini.

: l’attraversamento pedonale all’altezza dell’edicola verrà rialzato, così come l’area di attestamento (attraversamento pedonale incluso) posta a monte dell’intersezione con via Mazzini. Continuità ciclabile: saranno realizzate nuove corsie ciclabili monodirezionali su strada lungo entrambi i lati delle due semi-carreggiate per dare continuità ai percorsi ciclabili lungo viale Oriani e via Albertoni, con contestuale eliminazione della pista ciclabile esistente sul marciapiede est; si realizzeranno anche nuovi attraversamenti ciclabili e “case avanzate” (spazi riservati alle bici davanti alla linea di arresto veicolare) alle intersezioni con le vie Alberti, Mazzini e Albertoni.

saranno realizzate nuove corsie ciclabili monodirezionali su strada lungo entrambi i lati delle due semi-carreggiate per dare continuità ai percorsi ciclabili lungo viale Oriani e via Albertoni, con contestuale eliminazione della pista ciclabile esistente sul marciapiede est; si realizzeranno anche nuovi attraversamenti ciclabili e “case avanzate” (spazi riservati alle bici davanti alla linea di arresto veicolare) alle intersezioni con le vie Alberti, Mazzini e Albertoni. Segnaletica verticale e orizzontale: sarà adeguata in funzione delle opere realizzate.

sarà adeguata in funzione delle opere realizzate. Sistema di raccolta delle acque meteoriche: sarà adeguato in funzione delle opere civili previste.

sarà adeguato in funzione delle opere civili previste. Rifacimento pavimentazione: è prevista la ripavimentazione in conglomerato bituminoso di tutta l’area stradale e di alcuni tratti di marciapiede ammalorati.

Spazio verde in viale Oriani

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione della zona che ha già visto la riqualificazione di viale Oriani, lungo il quale nelle scorse settimane è stato realizzato uno spazio verde in corrispondenza della nuova area pedonale, all’incrocio con via Mezzofanti, con la piantumazione di nuove alberature e specie erbacee/tappezzanti all’interno delle nuove aiuole.