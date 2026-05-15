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C’è un’ora, tra tutte, che non esiste nei programmi scolastici ma che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita: è l’ora in cui si impara a sentire, a capire, ad amare. Da questa idea nasce L’ora di educazione sentimentale lo spettacolo teatrale di Massimo Gramellini scritto con Simona Sparaco, con la regia di Enrico Zaccheo e prodotto da Savà Produzioni Creative e The Italian Literary Agency: un incontro intimo e coinvolgente che invita il pubblico a fermarsi e ascoltare.

L’appuntamento è al teatro EuropAuditorium di Bologna domenica 17 maggio alle ore 21.

Attraverso parole capaci di unire ironia e commozione, leggerezza e profondità, Gramellini conduce gli spettatori ad immergersi in un percorso commovente, ironico e profondamente umano, alla ricerca di quei fili invisibili che tengono insieme la vita e il sentimento.

In questo incontro teatrale – che è allo stesso tempo confessione, cura e sorpresa – ognuno potrà riconoscere i propri nodi, le proprie domande, le proprie attese. E forse, uscire dalla sala con un segreto in più: quello che serve per vivere l’amore senza smarrirsi.

Un’ora sola. Un’ora necessaria. Un’ora che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri.

info@teatroeuropa.it – 051.372540