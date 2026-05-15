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L’outsider della comicità all’italiana, Giovanni Vernia, sarà domenica 17 maggio (ore 17) sul palco del Teatro Duse di Bologna con ‘Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition’, versione aggiornata del one-man-show, diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi, che trae ispirazione dal celebre dilemma shakesperiano, rivisitato naturalmente in chiave comica.

Tra i protagonisti più amati e trasformisti di Zelig e del GialappaShow, Vernia ha conquistato il grande pubblico con le parodie di Cesare Cremonini, Achille Lauro, Jannik Sinner, Damiano David, Lorenzo Jovanotti, Fabrizio Corona e molti altri. Ma Vernia è anche Dj e conduttore radiofonico di RDS e ha concluso il tour del suo spettacolo ‘Capa Fresca’, collezionando una lunga serie di sold out in tutta Italia.

Versatile e poliedrico, in questo show, Vernia racconta sé stesso e la genesi della sua follia comica, quella che ha invaso la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare un comico di professione. Un talento che ha espresso non solo in Tv, ma anche nel cinema e nel canto e che gli è costantemente tributato sulle piattaforme social dove vanta complessivamente oltre 2,5 milioni di followers. Sul palco porterà, dunque, quella satira sempre attuale e pungente che gli è valsa anche il premio ‘Personaggio dell’anno’ al Best Movie Comics and Games 2025.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it