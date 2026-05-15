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Questa mattina, 15 maggio, Fiorano Modenese ha accolto la ‘Lampada della Pace’, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, nell’ambito del Giro d’Italia per la Pace, iniziativa promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, un percorso nazionale, che attraversa città e territori per promuovere i valori della pace, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Il passaggio della Lampada nelle mani del sindaco, Marco Biagini è avvenuto simbolicamente con il comune di Asti, 42° tappa del percorso, e si è svolto al teatro Astoria, dopo la foto di gruppo in piazza Ciro Menotti. Presenti i bambini e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia Aquilone e Coccapani e delle scuole primarie Guidotti e Ferrari che hanno partecipato attivamente all’evento con riflessioni, letture, canti e disegni sul tema della pace. Al termine, sul palco, è stato srotolato un grande striscione colorato composto da pezzi di stoffa portati da ciascun bambino, con la scritta Pace.

“Educare alla pace i più piccoli significa innanzitutto dare spazio alle loro parole, ai loro pensieri e alla loro sensibilità. Anche quando guerre e conflitti sembrano lontani dalla nostra quotidianità, riguardano tutti noi, perché chiamano in causa la nostra coscienza collettiva e il senso di responsabilità verso gli altri. La scuola ha un ruolo fondamentale nel costruire comunità consapevoli, capaci di dialogo, rispetto e solidarietà.”, ha sottolineato l’assessora alla Scuola, Monica Lusetti.