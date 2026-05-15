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Si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 17.00 presso la sala conferenze del Museo Enzo Ferrari di Modena l’Assemblea annuale del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, realizzata con il patrocinio del Comune di Modena.

Al centro dell’incontro il ruolo dell’Aceto Balsamico di Modena come simbolo del Made in Italy nel mondo, e il rapporto tra Indicazioni Geografiche, territorio e sviluppo economico, con particolare attenzione all’impatto delle eccellenze agroalimentari sul turismo e sulla valorizzazione dei territori.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro di Mauro Rosati, Direttore della Fondazione Qualivita, “La Filosofia della DOP Economy”, alla presenza dell’autore.

A concludere i lavori sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.