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Sabato 16 e domenica 17 maggio in Piazza Libertà a Maranello l’ottavo raduno internazionale delle Autobianchi A112, evento organizzato dal Club Motori Scuderia Modena Corse per celebrare una delle auto più amate e di successo della storia dell’automobilismo italiano. Prevista la partecipazione di alcune decine di auto da diversi Paesi, che si potranno ammirare in Piazza Libertà dalle 19 di sabato alle 9 di mattina di domenica.

L’Autobianchi A112 è un’autovettura utilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana Autobianchi dal 1969 al 1987. L’Autobianchi A112 venne presentata nel 1969 al Salone di Torino, ottenendo entusiastici consensi, in particolare tra le categorie d’utenza verso le quali era indirizzata. Il successo di vendite fu immediato e talmente consistente che, nonostante i continui ampliamenti delle linee di montaggio, per alcuni anni la produzione non riuscì a soddisfare una domanda corposa ed in costante crescita, costringendo gli aspiranti proprietari del nuovo modello a snervanti attese che in molti casi superavano i dodici mesi.

Oltre all’aspetto gradevole ed alla brillantezza delle prestazioni, anche i contenuti costi di acquisto e d’esercizio contribuirono a farne una delle automobili più diffuse e apprezzate da utenti di ogni fascia d’età. Inoltre, nel 1970, la “A112” si aggiudicò il secondo posto per il titolo di Auto dell’anno, venendo superata dalla Fiat 128. Nella sua lunga carriera la “A112” subì molti restyling e miglioramenti, che diedero vita a otto serie successive, durante i 17 anni del periodo di produzione.