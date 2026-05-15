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L’Unione Terre di Castelli rafforza il Corpo Unico di Polizia Locale con l’ingresso di nuovi agenti, avviando un percorso di potenziamento dell’organico programmato dalla Giunta dell’Unione nei mesi scorsi. Le nuove assunzioni, distribuite sui diversi presidi territoriali, rappresentano un ulteriore investimento per migliorare la presenza sul territorio e la capacità di risposta alle esigenze di sicurezza urbana e stradale delle comunità locali.

«Sono felice di poter annunciare che inizia oggi, con l’entrata in servizio di due nuovi agenti, un percorso di implementazione dell’organico del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, programmato negli scorsi mesi dalla Giunta dell’Unione. Questi due agenti, assunti a tempo indeterminato, saranno assegnati ai presidi di Vignola/Savignano/Marano e di Castelnuovo Rangone/Spilamberto/Castelvetro. Questo percorso proseguirà in giugno con l’assunzione di ulteriori due agenti a tempo determinato, e si concluderà a novembre con l’assunzione di un nuovo agente a tempo indeterminato. Saranno quindi quattro, due a tempo indeterminato e due a tempo determinato, le unità assunte nel Corpo Unico in questi mesi rispetto all’organico attuale, oltre al normale turn-over effettuato per sostituire uscite o pensionamenti, assunzioni che toccheranno tutti i presidi territoriali. Siamo consapevoli che, anche con queste nuove assunzioni, non si risolve certamente il problema generalizzato della sicurezza stradale e della sicurezza urbana, ma con i vincoli assunzionali imposti dalle leggi di finanza pubblica che oggi devono rispettare gli Enti Locali è impossibile operare diversamente. Resta il fatto che con queste assunzioni, come istituzioni locali, siamo in grado di ampliare la risposta alle nostre comunità in termini di sicurezza, sia sulle strade che all’interno delle città dell’Unione. Ringrazio il Comandante del Corpo Unico Luca Di Niquili, che sta lavorando anche a questo importante percorso» – dichiara Federico Ropa, Vice Presidente dell’Unione con delega a Sicurezza e Corpo Unico di Polizia Locale.

«L’ingresso di due nuovi agenti rappresenta un segnale importante per il nostro territorio e per le comunità di riferimento che ogni giorno ci chiedono presenza, ascolto e sicurezza. Pur nella consapevolezza delle difficoltà legate ai vincoli assunzionali degli Enti Locali, continuiamo a investire nel potenziamento del Corpo per garantire servizi sempre più efficaci e una maggiore capacità di risposta alle esigenze dei cittadini. Desidero ringraziare l’Amministrazione dell’Unione per il lavoro condiviso che ha reso possibile questo percorso di crescita del Corpo di Polizia Locale» afferma il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Luca di Niquili.

«Queste nuove assunzioni confermano la volontà dell’Unione Terre di Castelli di valorizzare il lavoro del Corpo Unico di Polizia Locale e di sostenere concretamente un servizio fondamentale per il territorio. Desidero ringraziare gli agenti e il Comandante per l’impegno quotidiano con cui operano a servizio delle nostre comunità, spesso in contesti complessi e con grande spirito di collaborazione istituzionale» dichiara il Presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi.