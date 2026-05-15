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Dopo il doppio esaurito registrato la scorsa stagione, la criminologa Roberta Bruzzone torna sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna con la nuova conferenza-spettacolo Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica, arricchita dalle musiche originali eseguite dal vivo da Massimo Marino. L’appuntamento, che chiude il cartellone 2025/2026, è in programma domenica 17 maggio alle 17.30.

Al centro della narrazione si snoda un viaggio crudo nei meandri di quei legami che, nati sotto il segno di una seduzione magnetica, scivolano rapidamente nell’abisso della manipolazione e del controllo. Attraverso il rigore scientifico della criminologia e la potenza del linguaggio teatrale, la Dottoressa Bruzzone analizzerà le tappe invisibili di una distruzione psicologica che spegne l’identità, cancella i confini e sgretola l’autostima. Svelando il volto predatore del narcisista e il cortocircuito emotivo di chi ama troppo, lo spettacolo indaga cosa resti di un rapporto quando si trasforma in una prigione di angoscia fatta di paura, umiliazione e dipendenza.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it