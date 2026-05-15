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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Negli ultimi due giorni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della local Compagnia, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, sono intervenuti in due diverse attività commerciali, denunciando 3 persone responsabili di due distinti furti aggravati di merce.

Nello specifico:

il 13 maggio scorso, a Carpi, presso il negozio “IPERCOOP” del centro commerciale “Il Borgogioioso” di viale dell’Industria n. 31, i Carabinieri venivano contattati dagli addetti alla vigilanza dopo aver notato due donne di nazionalità moldava, rispettivamente classe ’57 e ’71, che si erano impossessate di alcuni generi alimentari e cosmetici, eludendo il passaggio alle casse;

ieri pomeriggio, sempre a Carpi, è avvenuta la stessa dinamica presso il negozio “OVS” di piazza Martiri n. 24, in cui i vigilantes avevano sorpreso un giovane gambiano, classe 2004, con alcuni capi di abbigliamento, il quale aveva oltrepassato le casse senza saldare gli acquisti.

In entrambe le circostanze, i Carabinieri intervenivano all’interno delle attività commerciali, recuperando la refurtiva che veniva poi restituita agli aventi diritto e procedendo alla denuncia in stato di libertà, degli indagati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, per il reato di furto aggravato.

Gli interventi si inseriscono nel quadro del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela degli esercizi commerciali e dei cittadini, attraverso un’attività di controllo del territorio attenta, tempestiva e vicina alla comunità.