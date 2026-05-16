

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nel pomeriggio di ieri, 15 maggio, la Squadra Mobile di Bologna ha eseguito due arresti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare, di un cittadino marocchino classe 1990 e un cittadino tunisino classe 2007, al termine di distinte attività di osservazione sul territorio.

Nel primo intervento, gli Agenti della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio di osservazione nelle aree adiacenti a via Manzi, a seguito di numerose segnalazioni relative a un soggetto nordafricano dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel parcheggio di un supermercato della zona. Durante gli appostamenti, i Poliziotti hanno documentato diverse cessioni di droga effettuate dal soggetto classe 1990, in cambio di denaro a favore di acquirenti che lo raggiungevano nel parcheggio. Una volta accertata l’attività illecita, gli

Operatori sono intervenuti per fermare l’uomo, il quale ha reagito violentemente colpendo un Agente con un calcio, spingendolo e tentando di guadagnarsi la fuga. Nel corso dell’inseguimento, il soggetto ha inoltre lanciato sassi contro i Poliziotti nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Nella fuga, il marocchino ha cercato di disfarsi di diverse dosi di stupefacente lanciandole in un corso d’acqua situato nell’area boschiva dove si era rifugiato. Dopo una breve colluttazione, gli Operatori sono riusciti a bloccarlo e, a seguito della perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di circa 1,71 grammi di cocaina. Dagli accertamenti successivi è emerso che il soggetto era già gravato da precedenti di Polizia. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.

Nella stessa mattinata, altri Agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un ulteriore servizio di osservazione nelle aree limitrofe alla stazione centrale di Bologna, zona già nota per episodi di spaccio. Nel corso del servizio, gli Operatori hanno notato un giovane tunisino classe 2007 a bordo di un monopattino transitare ad alta velocità nei pressi della Galleria II Agosto, per poi fermarsi in prossimità di una cancellata. Il comportamento sospetto del ragazzo, intento presumibilmente a occultare qualcosa tra le siepi, ha indotto gli Agenti a procedere al controllo dello stesso. Anche in questo caso il soggetto ha opposto resistenza, spingendo e colpendo gli Operatori nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 680 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e circa 6,50 grammi di cocaina. Il giovane, anch’egli gravato da numerosi precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.