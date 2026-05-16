In relazione all’evento occorso oggi pomeriggio a Modena si precisa quanto segue.
Sono due le persone ricoverate all’Ospedale Maggiore di Bologna, entrambe in Rianimazione in prognosi riservata: una donna di 55 anni si trova in condizioni critiche ed è in pericolo di vita; il secondo paziente, un uomo di 55 anni, presenta diversi traumi, è in condizioni gravi ma stabili.
Si trovano ricoverati a Baggiovara:
una donna di 69 anni, giunta in codice 3, attualmente in sala operatoria, in condizioni estremamente gravi; una donna di 53 anni, arrivata in codice 3, è attualmente in sala operatoria in gravi condizioni. Per entrambe la prognosi è riservata.
È infine giunto un uomo italiano di 59 anni, in codice 2, con trauma al polso.
Si trovano al Policlinico di Modena:
- Donna del 2004, codice 1. Trauma cranico (22 anni)
- Uomo del 1996, codice 1. Attacco di panico (30 anni)
- Uomo del 1979, codice 1. Ferita da taglio (47 anni)
La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.