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L’Amministrazione comunale di Formigine rinnova il proprio impegno a favore del benessere e della socialità dei cittadini più anziani, promuovendo un’esperienza di soggiorno estivo dedicata alla terza età. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla relazione tra generazioni, che vede il Comune già protagonista con il progetto Formigine Città Longeva.

Il soggiorno, previsto da sabato 5 a sabato 19 settembre 2026, si svolgerà a Pinarella di Cervia. La scelta della località è dettata dal Patto di Amicizia con la Città di Cervia, del quale quest’anno ricorre il decimo anniversario.

Il soggiorno è rivolto prioritariamente ai residenti nel Comune di Formigine di età compresa tra i 70 e gli 85 anni che vivono soli. Questa corsia preferenziale per i nuclei monocomponenti è pensata specificamente per permettere a chi è più esposto al rischio di solitudine di riscoprire il piacere della compagnia in un contesto sicuro e accogliente. Requisito per l’adesione è il possesso dell’autosufficienza psico-motoria e la residenza a Formigine.

Il Comune di Formigine si farà interamente carico delle spese di viaggio andata e ritorno in pullman. I partecipanti potranno beneficiare di un trattamento “Comfort Plus” che include la pensione completa con acqua ai pasti, la pulizia quotidiana delle camere e il cambio periodico della biancheria. La quota di partecipazione, pari a 812 euro per la camera singola, 756 euro per la doppia e 700 euro per la tripla, comprende inoltre l’uso delle sale per le attività comuni, l’animazione diurna e serale e il servizio spiaggia comprensivo di un ombrellone e due lettini ogni due persone.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 12 giugno 2026 e dovranno essere effettuate direttamente contattando l’agenzia “Cervia In per il turismo”, ente incaricato della gestione organizzativa e della raccolta delle adesioni (tel. 0544 916280). Le quote di partecipazione variano in base alla tipologia di sistemazione prescelta. Il pacchetto sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti, con una capienza massima prevista di 100 persone.

Dichiara la Sindaca di Formigine Elisa Parenti: “Abbiamo lavorato in collaborazione con la Città di Cervia per organizzare questo soggiorno estivo perché crediamo fermamente che la qualità della vita dei nostri cittadini passi attraverso la cura delle relazioni e il benessere psicofisico. In un momento storico in cui la solitudine colpisce duramente le generazioni più avanti con l’età, offrire un’occasione di svago a Cervia, città a noi amica, significa molto più di una semplice vacanza. È un segnale concreto di vicinanza e un modo per ribadire che i nostri anziani sono una risorsa preziosa per l’intera comunità di Formigine. Vogliamo che nessuno si senta dimenticato e che questo viaggio possa rappresentare per molti l’inizio di nuove e durature amicizie”.