La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un cittadino rumeno di 20 anni per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Nel pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola ha fermato in via Europa, all’angolo con via Maestri del Lavoro, un’autovettura in transito alla cui guida vi era il 20enne.
All’interno del veicolo, sotto il sedile lato guida, è stato rinvenuto un tubo di metallo, munito di impugnatura, lungo 52 cm e un cutter con lama di 3 cm nascosto all’interno della tasca del sedile posteriore.