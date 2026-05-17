Nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, gli operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono stati impiegati nell’ambito di uno specifico servizio antidroga in alcune zone del capoluogo reggiano.
Durante il suddetto servizio, i poliziotti notavano in via Guatteri un soggetto che si aggirava con un atteggiamento sospetto e, per questo motivo, decidevano di avvicinarsi per effettuare un normale controllo.
Durante tale attività il soggetto, subito identificato per un 48enne di origini albanesi, con precedenti prevalentemente per reati in materia di stupefacenti, manteneva costantemente un atteggiamento nervoso che insospettiva gli agenti della Polizia di Stato i quali decidevano di effettuare una perquisizione nei suoi confronti.
I sospetti risultavano essere fondati in quanto al termine dell’attività veniva rinvenuta, ben occultata all’interno delle mutande indossate dal soggetto, della sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in cinque dosi verosimilmente pronte per essere cedute.
L’uomo, inoltre, veniva trovato in possesso di un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 90 euro suddivise in banconote di piccolo taglio che, unitamente alla droga, venivano sottoposti a sequestro.
Sulla base di quanto sopra, il 48enne veniva accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.