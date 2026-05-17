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La comunità di Prignano piange la scomparsa di Michela Aguzzoli, venuta a mancare dopo una lunga malattia nelle prime ore di oggi, 17 maggio, all’età di soli 37 anni. Dal 2009 al 2014 consigliera comunale, dal 2014 al 2019 assessora ai Servizi sociali, già volontaria del Comitato locale della Croce Rossa di Prignano, Michela ha sempre rappresentato un punto di riferimento umano e istituzionale.

Nel corso del suo impegno amministrativo ha contribuito con dedizione, competenza e grande sensibilità alla crescita del territorio, distinguendosi in particolare nell’ambito sociale. Determinante è stato il suo contributo alla costruzione del progetto di gestione condivisa dei servizi sociali insieme agli altri comuni del Distretto ceramico, una scelta lungimirante che ha permesso di rafforzare e qualificare i servizi a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

Il sindaco Mauro Fantini, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, ha commentato: «Michela era leale, coraggiosa e determinata. Col suo sorriso contagioso riusciva a trasmettere gioia e allegria a tutti. Il suo impegno è stato determinante nella costruzione della gestione condivisa dei servizi sociali insieme agli altri comuni del Distretto ceramico, scelta che poi si è rivelata lungimirante e decisiva per dotare il nostro territorio di servizi di qualità a favore dei cittadini più deboli. A noi piace ricordarla così: giovane, bella e sorridente. Ma vogliamo anche trasmettere il suo ricordo alle future generazioni, tanto che già dai prossimi giorni ci attiveremo per intitolare uno spazio pubblico alla sua memoria. La sua opera deve rimanere nella memoria collettiva e destare volontà di emulazione. Grazie, Michela».

I funerali si svolgeranno lunedì 18 maggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Selva di Serramazzoni. Michela riposerà poi nel cimitero di Montebaranzone.