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Le Aziende Sanitarie, unitamente a tutti i professionisti, desiderano ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni per la visita di oggi presso l’Ospedale Civile di Baggiovara.

“È stato per noi un segno importante di vicinanza sia ai pazienti ricoverati a seguito di quanto accaduto ieri in centro a Modena e ai loro famigliari, sia al nostro personale sanitario, che ogni giorno lavora per assicurare la salute dei cittadini”, dichiarano i Direttori generali delle Aziende sanitarie, Luca Baldino (Aou) e Mattia Altini (Ausl). “Ci uniamo al ringraziamento a tutti i professionisti che, sin dai primi minuti, sono intervenuti per gestire l’emergenza con la consueta dedizione e professionalità”.

Ad accogliere le più alte cariche dello Stato erano presenti il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’Assessore alla Sanità Massimo Fabi, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il presidente della Provincia Fabio Braglia e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Erano inoltre presenti i due direttori generali delle Aziende sanitarie, Luca Baldino (Aou) e Mattia Altini (Ausl) e i professionisti delle strutture che si stanno prendendo cura dei pazienti.

Il Presidente Mattarella e la Premier Meloni hanno incontrato i professionisti sanitari per un breve saluto nei pressi dell’area di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Baggiovara, per concludere la visita con un colloquio con uno dei tre pazienti ricoverati.