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Mercoledì 20 maggio alle ore 21 il festival itinerante Crossroads torna a suonare alla massima intensità con il concerto del sassofonista Isaiah Collier al Teatro Asioli di Correggio. Un omaggio alla musica di John Coltrane eseguito in quartetto assieme a Davis Whitfield al pianoforte, Conway Campbell al contrabbasso e Tim Regis alla batteria.

Nel 2021, nell’attribuire 5 stelle a Cosmic Transitions (la terza uscita discografica del sassofonista chicagoano Isaiah Collier), DownBeat non si trattenne: “ha trasceso il livello del prodigio. Non è la sua età a scioccare. È quello che sta suonando”. Quanto all’età, Collier aveva appena 23 anni allora e quanto a quello che stava suonando, era come sentire la tradizione sassofonistica di Chicago infiltrata di funk e gospel e sottoposta a una turbo compressione. Quella fiamma sonora da allora non ha fatto che bruciare sempre più intensa e sentire oggi Collier alle prese con un omaggio a John Coltrane (di cui peraltro ricorre il centenario della nascita) è qualcosa di davvero rivelatorio. La sua urgenza espressiva è degna del suo modello, riflessivo, introspettivo e feroce al contempo. Dei quartetti coltraniani, con la loro potenza e le trame intricate, Collier sviluppa ogni possibilità giocando sfacciatamente allo stesso livello di intensità tecnica e spirituale.

Collier, che si autodefinisce uno “scienziato del suono”, di sicuro è un anticonformista del suono, alla continua ricerca di un’evoluzione, di un’innovazione, di nuove audaci direzioni. DownBeat, oltre agli elogi già riportati, gli ha dedicato una copertina e lo ha definito “il prossimo gigante del sassofono”. Tra gli artisti con cui ha collaborato troviamo Ambrose Akinmusire, Craig Taborn, Joe Dyson, gli Headhunters, William Parker, Billy Hart, Marshall Allen, Denardo Coleman, Randy Brecker, Billy Harper, Makaya McCraven…

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Enrico Rava, trombettista di culto del jazz italiano, lascerà il suo inconfondibile segno sonoro in ben due serate consecutive del festival Crossroads al Teatro Asioli di Correggio, come ospite speciale di formazioni dalla spiccata personalità musicale. Il primo di questi live, giovedì 21 maggio alle ore 21, lo vedrà esibirsi assieme ai Guano Padano, trio formato dal chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, il bassista elettrico Danilo Gallo e il batterista Zeno De Rossi.

Quello di Correggio sarà il secondo concerto che vedrà i Guano Padano condividere il palco con Enrico Rava. L’unico precedente (nel 2024 a Forlì) è stato immortalato in una registrazione pubblicata su disco a fine 2025: La Giostra, un immaginifico incontro tra due mondi apparentemente lontani ma profondamente affini. Da una parte i Guano Padano, maestri nell’arte di evocare deserti cinematografici, paesaggi western e jazz psichedelico; dall’altra Enrico Rava, leggenda del jazz italiano, trombettista e compositore poetico e visionario.

“La Giostra” è un concerto sospeso tra realtà e immaginazione. La musica si muove tra momenti lenti e contemplativi e improvvise accelerazioni, in un equilibrio instabile e affascinante. L’eleganza lirica di Rava danza sopra le trame cinematiche dei Guano Padano, creando un affresco sonoro che profuma di polvere, nostalgia e futuro.

Tra composizioni originali, cover e melodie popolari, “La Giostra” scorre come un sogno lucido nel quale il jazz incontra il western, il silenzio si fa suono, mentre ogni nota suggerisce una nuova storia, naturalmente dal finale inaspettato.

Affermatasi come migliore gruppo jazz italiano nella più recente edizione del referendum Top Jazz, la Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò si esibirà in concerto sabato 23 maggio alle ore 21, sempre al Teatro Asioli di Correggio. Per questo nuovo appuntamento del festival itinerante Crossroads ai 19 elementi della Artchipel si aggiungerà come ospite speciale Enrico Rava.

L’Artchipel Orchestra, attiva dal 2010, è guidata da Ferdinando Faraò, noto in primis come batterista ma qui impegnato esclusivamente nel ruolo di direttore (oltre che compositore e arrangiatore). La vocazione di questo ensemble è decisamente il jazz progressive. Pluripremiata, vincitrice di ben cinque edizioni del referendum Top Jazz come “Migliore Formazione dell’Anno”, l’Artchipel Orchestra è indubbiamente una delle più felici espressioni del panorama jazzistico contemporaneo. Suo punto di forza è il lavoro d’insieme: una poderosa macchina da musica che si fa forte del suono collettivo piuttosto che di singoli assolo. Ne scaturisce una musica complessa ma organica, che fluisce ricca di energia ed elementi inaspettati.

L’orchestra vanta collaborazioni con ospiti internazionali del calibro di Mike Westbrook e Keith Tippett. E su questa linea artistica ben si colloca la presenza come special guest di Enrico Rava. Indubbiamente il jazzista italiano più noto e apprezzato a livello internazionale, Rava si è sempre impegnato nelle esperienze più diverse e stimolanti.

Crossroads 2026 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 18; ridotto 10 (studenti under 30).

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite : Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, biglietteria@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.