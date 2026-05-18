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Cambiamento, passaggio generazionale, competitività, managerializzazione, leadership femminile, saranno i temi al centro dell’incontro Giovani imprenditori motore del cambiamento. Storie e generazioni a confronto organizzato dai Giovani imprenditori dell’Emilia-Romagna venerdì 22 maggio a Imola alle ore 14.00 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

La scelta di Imola non è casuale. L’Autodromo è il luogo iconico della velocità e della competizione, e oggi le imprese vivono una sfida molto simile a quella di una grande squadra: affrontare il cambiamento con coraggio, metodo e capacità di adattamento.

I giovani imprenditori propongono un confronto tra differenti generazioni, esperienze e visioni d’impresa con testimoni d’eccellenza come Agugiaro & Figna Molini, Marchesini Group, Surgital e Gresini Racing, che racconteranno, assieme ad altri protagonisti, che cosa significhi accompagnare un’impresa attraverso il cambiamento senza perdere identità, valori e visione.

Dopo un saluto introduttivo del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna Leonardo Figna e un saluto istituzionale dell’Amministrazione del Comune di Imola, intervengono l’Amministratore unico dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Massimo Monti e il Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia area Centro Carlo Alberto Asioli.

Al panel ”Le aziende si tingono di rosa: imprenditrici in azienda e supporto manageriale” partecipano Alberto Figna, Presidente CdA Agugiaro&Figna Molini SpA SB assieme alla figlia Laura Figna, Responsabile clienti direzionali dell’azienda, e Maurizio Marchesini, Presidente Marchesini Group SpA e Vice Presidente di Confindustria assieme alla figlia Valentina Marchesini, Direttrice risorse umane del Gruppo.

“Convivenza intergenerazionale per mantenere la competitività” è il tema che affronteranno Romana Tamburini, Fondatrice e Presidente di Surgital SpA, e la figlia Elena Bacchini, Direttrice marketing e Consigliere del CdA dell’azienda, assieme al fondatore di In Media Trust SpA Matteo Pettinari.

Il panel “Velocità del cambiamento: guidare il passaggio generazionale” vedrà le testimonianze di Nadia Padovani, Team Principal Moto GP Gresini Racing Team, assieme al figlio Michele Masini, Team Manager del Team, e di Matteo Pettinari, fondatore In Media Trust SpA.

La chiusura dei lavori, dopo l’intervento di Alessio Villucci, Retail Business Account Volkswagen Financial Services, è affidata a Paolo Poggi, Wealth Advisor Allianz Bank, Marco Moscatti, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia area Centro e Alessandro Curti, Presidente della Delegazione del Circondario Imolese di Confindustria Emilia area Centro. L’incontro vedrà la conduzione della giornalista sportiva di Mediaset Eva Gini.

Dalle 17.00 in poi la giornata continuerà con attività su strada e in Autodromo, organizzate da PenskeCars e Audi Zentrum Bologna, apericena e DJ set.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione dei Giovani imprenditori di Confindustria Emilia area Centro e della delegazione imolese di Confindustria Emilia area Centro, il patrocinio del Nuovo Circondario Imolese e la collaborazione del Progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria GenerAZIONI.