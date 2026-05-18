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Si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle 20.30 per la stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena uno spettacolo del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto con tre diverse coreografie firmate da coreografi eccellenti del panorama internazionale.

Sedici danzatori della compagnia reggiana si faranno interpreti di tre differenti cifre stilistiche e mondi artistici, incontrando la foga profana di Diego Tortelli (Glory Hall), la rarefazione delle linee del francese Angelin Preljocaj (Reconciliatio) e l’organicità degli insiemi di Crystal Pite (Solo Echo). Un viaggio oscillante tra una profana sensualità, il lirismo di un incontro angelico e un nuovo umanesimo derivante da solide catene umane immaginate dall’artista canadese.

Caratterizzato da una gestualità volutamente ‘bulimica’, come il desiderio sessuale che sottende il titolo, Glory Hall mette in luce la bravura dell’intero organico prima di cedere il passo, nel momento centrale della serata, alle due interpreti femminili di Reconciliatio. Estratto da un lavoro da serata intera dal titolo Suivront mille ans de calme, ispirato alla lettura dell’Apocalisse, il duetto di Preljocaj vede Estelle Bovay e Arianna Kob incarnare due candide figure in body alato, danzanti il mistero della simbiosi sulla Sonata al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven.

L’ispirazione di Solo Echo arriva a Crystal Pite dai Versi per l’inverno del poeta statunitense Mark Strand e dalle Sonate per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms, su cui adagia la sua coreografia nata diversi anni fa per il Nederlands Dans Theater 1, entrata ora nel repertorio della compagnia reggiana.

Diego Tortelli collabora con Aterballetto dal 2018. Per la compagnia ha creato numerosi lavori, tra cui 1 Meter Closer per RAI e Capodanno RAI dal Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2026 ha curato l’intero impianto coreografico della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina.

Fra i maggiori coreografi europei, Angelin Preljocaj ha fondato in Francia la sua compagnia con la quale esegue circa centoventi date all’anno, in casa e all’estero. Le sue produzioni fanno ormai parte del repertorio delle maggiori compagnie, molte delle quali gli hanno commissionato produzioni originali (New York City Ballet, Staatsoper Berlin, Balletto dell’Opéra di Parigi).

In oltre 35 anni di carriera, Crystal Pite ha creato più di sessanta opere per compagnie come il Royal Ballet, il Balletto dell’Opéra di Parigi e il National Ballet of Canada. È conosciuta per opere che affrontano con coraggio temi come il trauma, la dipendenza, il conflitto, la coscienza e la mortalità; la sua visione audace e originale le ha valso riconoscimenti internazionali e ha ispirato un’intera generazione di artisti della danza. È artista associata del Nederlands Dans Theater, del Sadler’s Wells di Londra e del National Arts Centre del Canada.

Biglietti da 9€ a 25€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.