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Con riferimento alla tragedia che ha colpito la città di Modena nelle scorse ore, nel pieno rispetto delle indagini in corso, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ritiene doveroso non commentare elementi o ricostruzioni che sono oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria e degli organi investigativi.

L’Ateneo riconferma la propria totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti per tutti gli approfondimenti necessari, e non rilascerà ulteriori dichiarazioni.