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Domenica 24 maggio il Comune di Toano promuove la seconda edizione della “Camminata in rosa”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione oncologica e alla promozione di stili di vita sani, realizzata in collaborazione con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Reggio Emilia e con il coinvolgimento delle associazioni locali.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il centro polifunzionale Domus di Quara. Da qui partirà poi una semplice passeggiata durante la quale è consigliato indossare qualcosa di rosa, colore della prevenzione oncologica. La dottoressa Elisa Gasparini della LILT di Reggio Emilia approfondirà il tema della prevenzione e dell’importanza di adottare comportamenti salutari per ridurre il rischio di insorgenza dei tumori.

Al termine è previsto un momento conviviale con aperitivo e possibilità di offerta libera a favore della LILT.

L’edizione 2026 si caratterizza anche per un ampliamento del tracciato, che coinvolgerà una porzione del territorio di Costabona, non lontano da Quara rafforzando il legame tra comunità vicine che collaborano molto spesso.

“Questa iniziativa – sottolinea l’assessora al sociale Cinzia Platini – nasce con l’obiettivo di unire la promozione della salute alla valorizzazione del nostro territorio. Coinvolgere anche Costabona significa dare un segnale concreto di collaborazione tra comunità che, pur appartenendo a comuni diversi, condividono relazioni e progettualità”.

“È un valore aggiunto importante – prosegue Platini – perché grazie anche alla partecipazione delle associazioni locali riusciamo a costruire un evento che non è solo una camminata, ma un’occasione di incontro, consapevolezza e partecipazione”.

La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Michele Lombardi al numero 389 4967577 (ore pasti).