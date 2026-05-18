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Sono tre gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale per commemorare, ricordare e superare i tragici eventi del maggio 2012.

Mercoledì 20 maggio, alle ore 8.00, nel Duomo di Finale Emilia, verrà celebrata la Santa Messa nel giorno in cui ricorre l’anniversario del terremoto che colpì Finale Emilia.

Giovedì 21 maggio, alle ore 21.00, presso la Stazione Rulli Frulli di via Stazione 2, a Finale Emilia, si parlerà di ricostruzione: verrà infatti presentato il progetto di recupero e consolidamento delle torri del Castello delle Rocche.

Infine mercoledì 27 maggio, alle ore 11.00, i dirigenti Azienda Usl e la giunta municipale svolgeranno un sopralluogo nel cantiere per verificare l’avanzamento della fase finale dei lavori di recupero e ristrutturazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Finale Emilia. Per motivi di sicurezza l’accesso al cantiere sarà riservato ai soli autorizzati.