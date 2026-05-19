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Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 9 alle 11 a Modena presso Porta Aperta, con accesso dal sagrato del Santuario Madonna del Murazzo in Strada Cimitero San Cataldo 111, si terrà una raccolta di indumenti maschili per le persone senza dimora.

L’iniziativa “Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada” è promossa da Porta Aperta e Croce Rossa per sostenere il servizio di distribuzione indumenti rivolto alle persone che vivono in strada. I cittadini potranno contribuire donando indumenti e accessori maschili in buone condizioni, integri e puliti. In particolare vengono richiesti: pantaloni della tuta, pantaloncini corti, magliette e canottiere, calze e mutande, asciugamani, cappellini per il sole, ciabatte e sandali, scarpe e coperte (non verranno ritirati materiali diversi da quelli indicati in elenco).

Per alcune tipologie di materiale sono indicate esigenze specifiche: calze e mutande preferibilmente nuove e di colore scuro; scarpe possibilmente da ginnastica e con suola integra.

«Sono più di un centinaio le persone, per lo più uomini, che ci chiedono un aiuto per coprirsi. È a ciascuno di loro che verranno consegnati gli indumenti che insieme riusciremo a raccogliere: per rendere sostenibile la nostra attività di distribuzione gratuita di vestiti, c’è bisogno dell’aiuto dei cittadini modenesi che aprendo il proprio armadio possono donare abbigliamento in buono stato».