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Successo per la seconda edizione della Festa del Busilen, a Fiorano Modenese, nell’ambito del Maggio Fioranese. Domenica 17 maggio in piazza Ciro Menotti è stato “scoperto” un bensone da record, prodotto con 80 kg di farina, dal panificio Al Furner che lo ha donato all’associazione Amici per la Vita. Dalla vendita di pezzi del grande bensone sono stati ricavati oltre 1.500 euro per la realizzazione dell’hospice Casa Giuly che è in fase di costruzione a Spezzano

Tanta gente in piazza per acquistare il dolce solidale, ma anche per partecipare alla gara gastronomica ‘M’inzuppo’ e ai laboratori per bambini organizzati dalla Scuola alberghiera e di ristorazione IAL di Serramazzoni, con gli allievi guidati dallo chef Alessandro Campagna.

Sono stati 24 i busilen consegnati alla giuria, presieduta chef stellato Mattia Trabetti del ristorante Alto di Fiorano, per l’assaggio, che nel pomeriggio si è riunita per individuare i tre migliori bensoni fioranesi, sulla base di vista, olfatto, gusto e test d’inzuppo.

I vincitori saranno premiati lunedì 1° giugno, nel corso della serata benefica “Una risata per la vita”, organizzata per sensibilizzare all’aiuto per la costruzione dell’hospice di Spezzano.

Anche i più piccoli hanno potuto imparare a impastare e cuocere il loro bensone con gli allievi della Scuola di Serramazzoni.

La 2° Festa del Busilen è stata organizzata dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e il sostegno di Lapam.