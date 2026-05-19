

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Questa mattina intorno alle ore 8:00, i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza sono intervenuti in via Braglia a seguito della segnalazione di un incendio divampato all’interno di una villetta. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, si sono sviluppate nei locali del piano interrato dell’immobile, di proprietà di un commerciante di 67 anni.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. I soccorritori hanno tratto in salvo il proprietario e la moglie: quest’ultima è stata rinvenuta priva di sensi all’interno del seminterrato, presumibilmente a causa dell’inalazione dei fumi sprigionati dal rogo. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza al nosocomio competente per i trattamenti del caso. Anche il marito, a scopo precauzionale, è stato condotto in ospedale per aver respirato i fumi durante le prime fasi dell’evento.

Le cause del rogo, verosimilmente riconducibili a un cortocircuito elettrico, sono tuttora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.