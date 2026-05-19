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Una giornata indimenticabile all’insegna della sicurezza, del divertimento e della vicinanza alla cittadinanza. Ha registrato un vero e proprio boom di presenze l’iniziativa “Caserma Aperta”, svoltasi nella giornata odierna presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, in via Formigina.

La risposta della città è stata straordinaria fin dalle prime ore del mattino, sessione dedicata interamente ai più piccoli: sono stati infatti ben 410 i bambini accolti all’interno della struttura. Per loro i Vigili del Fuoco, con il prezioso e fondamentale supporto del personale in forza al comando, hanno mostrato manovre e mezzi VF, intrattenendo i bimbi con sketch e dimostrazioni pratiche. L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, ha organizzato diverse attività ludiche e didattiche per tutta la giornata, attraverso percorsi dedicati e dimostrazioni pratiche, i piccoli ospiti hanno potuto apprendere le regole fondamentali della sicurezza divertendosi e diventando “pompieri per un giorno”.

Visto il grande entusiasmo e l’afflusso continuo, l’iniziativa si è prolungata felicemente per tutta la durata del pomeriggio. La caserma ha aperto le proprie porte all’intera cittadinanza, accogliendo tantissime famiglie con bambini al seguito, curiose di vedere da vicino i mezzi di soccorso e di comprendere la complessa macchina organizzativa che veglia ogni giorno sulla sicurezza del territorio.

“I grandi numeri registrati oggi ci riempiono di orgoglio” – fanno sapere dal Comando di via Formigina. Così il Comandante VVF Dott.Ing. Ermanno Andriotto: “Vedere così tanti bambini e famiglie all’interno della nostra casa è la dimostrazione del forte legame che unisce i Vigili del Fuoco alla comunità modenese. Diffondere la cultura della sicurezza partendo dai più piccoli, grazie anche all’aiuto insostituibile dei nostri colleghi in pensione, resta uno dei nostri obiettivi più importanti”.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ringrazia sentitamente tutta la cittadinanza per la calorosa partecipazione e l’Associazione Nazionale per il costante e generoso supporto profuso durante l’intera manifestazione.