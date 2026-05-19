Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso A1 Milano-Napoli: Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio (R14) oppure Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli; verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.
Per chi percorre il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e proviene dalla Tangenziale sarà obbligatoria l’uscita sulla SS9 Via Emilia verso Modena.
Saranno contestualmente chiusi i rami che dalla SS9 Via Emilia, con provenienza Bologna e Modena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio.