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Nella giornata odierna, presso la sede municipale del Comune di Castel San Pietro Terme, è stata recapitata una busta contenente un proiettile indirizzata alla Sindaca Francesca Marchetti.

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti e le attività investigative finalizzate a chiarire la natura del fatto e a individuarne i responsabili.

La Sindaca esprime ferma condanna per ogni forma di intimidazione o minaccia nei confronti delle istituzioni e degli amministratori pubblici, ribadendo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura.