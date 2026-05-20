

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sono stati ufficialmente consegnati lo scorso 18 maggio a San Felice sul Panaro i lavori di recupero della storica sede municipale di via Mazzini, lesionata dai sismi del 2012. A effettuare l’intervento è la ditta Bottoli Costruzioni srl di Mantova. L’aggiudicazione dei lavori, che dureranno circa due anni, è avvenuta in seguito alla procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Bottoli Costruzioni si è aggiudicata la gara offrendo diverse migliorie, oltre a un ribasso pari all’8 per cento. L’opera costerà 5,5 milioni di euro di cui 4 finanziati con risorse del commissario delegato alla Ricostruzione e 1,5 finanziati dal Comune stesso. I lavori si erano interrotti nel 2022 in seguito al fallimento della ditta incaricata dell’intervento e si era reso necessario un complesso iter per sbrogliare la situazione e arrivare a bandire la nuova gara. Sotto il profilo architettonico verrà operata una riorganizzazione degli spazi interni del municipio per ottimizzarne la fruibilità sia per i cittadini che per il personale dipendente e amministrativo. Elemento di pregio sarà la reinterpretazione della perduta scala ottocentesca: una struttura moderna in metallo e vetro con gradini in pietra di Prun, capace di dialogare con le preesistenze storiche. Dal punto di vista impiantistico sarà operato un vero e proprio salto di qualità per costruire nuovi impianti elettrici e termo idraulici in linea con le attuali tecnologie, ispirati a un contenimento dei consumi, a un uso maggiormente efficiente ed efficace dell’energia e a impiegare tecnologie sempre più sicure.