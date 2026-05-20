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In bicicletta lungo la valle del Reno per una pedalata facile adatta a bambini e famiglie: domenica 24 maggio a Marzabotto è in arrivo il Family Bike Day, terzo e ultimo appuntamento delle Domeniche Ciclabili 2026, il calendario promosso da Territorio Turistico Bologna-Modena – Città metropolitana di Bologna per far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che valorizzare le ciclovie del territorio e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare.

L’appuntamento di domenica 24 maggio è pensato per dare a tutte le persone, anche quelle alle prime pedalate, la possibilità di vivere una piccola avventura su due ruote, facile e sicura, in un bellissimo contesto naturale. Sarà possibile scegliere tra due percorsi, entrambi prevalentemente pianeggianti: uno di circa 15 km per i più allenati e uno di 6 km per i più piccoli. Si pedalerà in sicurezza su ciclabile protetta, la “Ciclovia del Sole”, ad eccezione di un breve tratto (300 m) su strada che prevede comunque una chiusura temporizzata, in collaborazione con la Polizia Metropolitana e Locale. L’organizzazione della giornata è a cura della ASD Arcibaldo di Vado (Monzuno), in collaborazione con il Comune di Marzabotto con il sostegno della Città metropolitana.

La giornata sarà un’occasione speciale per le oltre 500 famiglie che ogni sabato stanno frequentando i Bike Park della Città metropolitana: bambini e bambine potranno infatti mettere alla prova le nuove abilità ciclistiche acquisite nei corsi di apprendimento della bicicletta avviati da inizio aprile e promossi da Città metropolitana e Comune di Bologna nei territori di Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Imola, Vado, Marzabotto e Sasso Marconi.

La partenza per entrambi i percorsi è prevista alle 10:15 dal Parco Bottonelli (Via Matteotti 8 – Marzabotto). Da qui, il gruppo pedalerà lungo la ciclabile per raggiungere Pian di Venola, dove sarà presente un punto ristoro presso il Parco Benessere “Pietro Leggio”, realizzato con il supporto dei ragazzi delle Officine Bonetti, progetto educativo promosso da ASD Arcibaldo in collaborazione con le scuole del territorio. Un’esperienza che unisce sport, partecipazione e cittadinanza attiva, coinvolgendo direttamente i più giovani nell’organizzazione della giornata. A questo punto, i più piccoli potranno decidere se rientrare in bici a Marzabotto o se prendere il treno per tornare al punto di partenza, mentre i ragazzi più grandi potranno proseguire fino a Pioppe di Salvaro dove è previsto un secondo punto ristoro e la possibilità di scegliere se rientrare in bici o in treno.

L’arrivo di tutti i percorsi è previsto per le 12 circa al Parco Bottonelli di Marzabotto, dove i partecipanti troveranno la Festa dello Sport, con musica, stand enogastronomici (proposte della tradizione, vegane e vegetariane, torte fatte in casa e vini biodinamici), spettacoli e prove di varie discipline sportive. Per chi lo desidera sarà possibile visitare il Memoriale dei caduti di Marzabotto o il Museo Etrusco Nazionale.

Inoltre dalle 11 presso l’adiacente parco Peppino Impastato di Marzabotto sarà attivo il BIKE PARK dove i più piccoli potranno imparare a pedalare senza rotelline ed esercitarsi su un circuito creato apposta per loro.

Family Bike Day Marzabotto è aperto a tutte e a tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it. Per i primi 100 iscritti GRATIS la nuova t-shirt delle #DOMENICHECICLABILI. Possono partecipare grandi e piccoli pedalatori con qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buone condizioni di manutenzione. Il casco è sempre fortemente raccomandato.

Noleggio e-bike e biciclette

Chi è interessato a noleggiare una bicicletta può richiedere informazioni a Mezzini Bike https://mezzinibike.com/noleggio-ebike-mtb/ – Telefono: ​371.3534467