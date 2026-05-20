Proseguiranno, indicativamente, fino a mercoledì 27 maggio i lavori da parte di Hera sulla strada provinciale Via San Michele, all’altezza dell’intersezione con via Vallurbana.
L’intervento si è reso necessario in via d’urgenza a causa della rottura di una tubatura che impone lo scavo in banchina sulla strada provinciale per circa 70 metri.
L’intervento comporta la riduzione della carreggiata: fino a termine dei lavori lungo il cantiere la circolazione sarà a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.