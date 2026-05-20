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Continuano gli appuntamenti gratuiti del Maggio Fioranese in centro a Fiorano, con musica, spettacoli, arte, mercatini e buon cibo. Ospiti attesi del prossimo fine settimana: Enzo Avitabile con il suo Acoustic World, le guardiane del Kpop con esibizioni ispirate ad una celebre serie Tv e i maestri Madonnari che coloreranno le vie di opere d’arte ispirate alla figura materna. Ma anche mercatini, prelibatezze enogastronomiche, balli latino americani e mostre.

Sabato 23 maggio, al teatro Astoria gli alunni della primaria dell’Istituto comprensivo Francesca Bursi, metteranno in scena “Join the world”, spettacolo musicale che coinvolgerà oltre 400 bambini e ragazzi, a cura di Sonus Academy.

Sabato e domenica, per tutto il giorno, lungo via Vittorio Veneto, torna il mercatino “Tipico” con tante gustose specialità del territorio e il punto di ristoro di Associazione Volontari Fiorano con i borlenghi, mentre in piazza Martiri Partigiani fioranesi ci saranno gnocco e tigelle de La Sfoglia.

Per chi ama il ritmo latino, sabato sera dalle 21, a Villa Cuoghi ritorna “Quartiere Latino”, con l’animazione delle ballo del territorio, mentre in piazza Ciro Menotti concerto live di Enzo Avitabile che ripercorre in chiave acustica (formazione in trio) gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica, ingresso libero e gratuito.

Domenica 24 maggio, il centro di Fiorano diventa una galleria d’arte a cielo aperto. Dalle 8.30 fino al tardo pomeriggio, con l’evento “La Via dell’Arte … dal Centro al Colle“, realizzato in collaborazione con la parrocchia di Fiorano, le associazioni InArte e Arte e Cultura. Quindici maestri Madonnari del CCAM (Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova) e artisti del territorio decoreranno le strade, da piazza Ciro Menotti al Santuario, passando per il sagrato della Parrocchia, con opere a terra e su pannelli o cavalletti, ispirate alla figura materna nell’arte. Sono previsti anche laboratori per bambini. Dalle 10 alle 21, in via Vittorio Veneto ci sarà anche Vinyl market, mercatino dischi in vinile cd e musicassette, con selezione musicale by Fattoapposta Collective & Music Nerd Radio.

Termina domenica la mostra collettiva “Dove nasce il colore”, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina. L’esposizione a cura dell’associazione Arte e Cultura sarà visitabile ancora dalle 17 alle 19. Sabato 23 maggio sarà possibile anche partecipare al laboratorio d’arte su prenotazione (334 1805567).

Domenica alle ore 21, in piazza Ciro Menotti, spettacolo per i più giovani con “Le guardiane del Kpop”, liberamente tratto dalla serie televisiva Netflix “KPop Demon Hunters”. Ci sarà anche il concorso per la maschera Huntrix più bella, tra il pubblico vestito in costume. Ingresso libero.

Tutti gli eventi gratuiti sono organizzati dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi e grazie al sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro Astoria.

Per consentire lo svolgimento delle diverse iniziative sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: chiusura al traffico e divieto di sosta su via Vittorio Veneto da via Santa Caterina a via Marconi dalle 8 alle 24 del 23 e 24 maggio, con istituzione di doppio senso di marcia in via Gramsci, tra via A. Doria e via Vittorio Veneto e obbligo di direzione diritto da via del Santuario; chiusura di piazza Martiri Partigiani fioranesi, e piazza Salvo d’Acquisto dalle 7 alle 24 di sabato e domenica per la manifestazione ASI, 4° Volante di legno, con prove.