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Il centro storico di Modena si prepara ad ospitare la quarta edizione di “Modena WineFood Experience”, promosso da Confesercenti Modena, organizzato dalla Lambruscheria, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena e della Camera di Commercio. Tre giorni dedicati alla musica, all’arte, alla storia e all’enogastronomia locale.

Per l’occasione la Lambruscolonga — che quest’anno spegne 25 candeline — raddoppia con una versione brunch. Tre i tour tra i locali di Modena: due nella formula tradizionale del venerdì sera, uno nel pomeriggio di sabato. In tutti e tre, lambruschi d’eccellenza, creazioni degli chef e musica dal vivo — quest’anno rigorosamente jazz, in omaggio al “Jazz Open” che debutta a Modena a luglio. Quattro cerchi colorati raffigureranno durante il weekend i 4 elementi (storia, vino, gastronomia, musica e arte) che contraddistinguono il ricco programma con il quale lo staff organizzatore intende contaminare la cultura enogastronomica con l’arte espressa in forme diverse.

“Una manifestazione cresciuta negli anni e diventata un appuntamento fisso nella programmazione primaverile modenese. Modena WineFood Experience coniuga storia, arte, musica ed enogastronomia locale, ed è proprio questo mix a contraddistinguerla e a renderla apprezzata dal pubblico. Come Confesercenti Modena, la nostra priorità è coinvolgere le attività locali e richiamare cittadini e turisti, portando visitatori in centro e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. La sinergia con la Notte dei Musei sarà inoltre un ulteriore motivo per venire a scoprire la nostra Modena e gli appuntamenti del Modena WineFood Experience” afferma Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena.

MODENA WINEFOOD EXPERIENCE: IL PROGRAMMA E GLI ARTISTI 22-23-24 MAGGIO

Venerdì 22 maggio

Taglio del nastro dalle ore 18:30 in Piazza San Francesco con l’avvio della Lambruscolonga in Calle di Luca, che per la prima volta avrà come arrivo finale il prestigioso Cortile del Leccio, dove dalle ore 19 si esibiranno gli artisti della Stand-Up targata “Stand-Up Comedy & More”, per poi passare il microfono al noto duo di sax performers con Steve Sax e la musica di dj Rex.

Nel corso della serata ampio spazio alla musica jazz anche nei locali aderenti e presso il Palazzo dei Musei dove si esibirà Giorgia Hannoush (chitarra) in duo con Monica Perboni (voce) per un AperiJazz esclusivo al bar Mosaico, gli Acoustic Vibes con Gaspare Nobile e Silvio Gaetano, tra voce chitarra e beat, in Calle di Luca presso la Lambruscheria e Encuentro. In Corso Canalgrande Filippo Barbieri jazz presso Fa’ a Mod e gli Onirica in Largo San Giorgio presso il Tigellino Ducale e Pasticceria Remondini.

Sabato 23 maggio Dalle 11 al Cortile del Leccio si terrà il Vintage Pride Market, mercatino di vintage e creatività con 29 espositori selezionati, abbinato alle degustazioni dei migliori vini in collaborazione con le cantine della Lambruscolonga, acquistabili sia con il ticket in prevendita che direttamente sul posto.

Alle ore 12:30 prenderà il via il nuovo tour LamBrunch in Calle di Luca con la musica di Whoisgian e Uccio, nei sei locali del centro urbano che faranno degustare i migliori piattini gourmet, affiancati non solo dai lambruschi ma anche da nuovi cocktail a base di vini locali, con ritorno al Chiostro di San Paolo per l’ultima degustazione. Lungo il percorso jazz al Why Not, Pasticceria Remondini e Ribalta (℅ Teatro Storchi)

Nel pomeriggio il Cortile del Leccio si accenderà con tutte le sfumature del Jazz con l’Open Call Live aperta a musicisti e performer fino alle contaminazioni più moderne tra jazz, elettronica, groove, contemporanea. Nel corso della giornata al Cortile del Leccio sarà possibile anche visitare gli stand dell’Ordine del Nocino Modenese, l’Acetaia Luppi di Cavezzo, e le edizioni Artestampa che per l’occasione presenterà anche il nuovo libro di Valentina Reggiani “Il disagio giovanile” alle ore 13. Sabato sera il Modena WineFood Experience invita tutti i partecipanti a continuare il percorso modenese durante la Notte dei Musei, tra arte e cultura con i musei aperti fino a tarda notte. Programma completo su www.comune.modena.it/nottedeimusei.

Domenica 24 maggio

Presso il Cortile del Leccio, dalle 14 alle 20, sarà possibile degustare i vini della manifestazione anche per chi non è riuscito ad acquistare i biglietti o a vivere tutte le tappe dei percorsi della Lambruscolonga. Ad accompagnare il pomeriggio atmosfera jazz e stand artistici in versione conviviale e rilassante.

Alle ore 20 il Modena WineFood Experience promuove l’evento di beneficenza al Teatro Michelangelo, il Musical “Come Giulietta e Romeo” del regista Marco Turano con gli artisti di “Fatti D’Arte” e il patrocinio del Comune di Modena, per raccogliere fondi per l’associazione Angela Serra e l’associazione giovani diabetici AGD.

LAMBRUSCOLONGA: I 3 NUOVI PERCORSI ENOGASTRONOMICI DELLA 25° EDIZIONE

La Lambruscolonga in questa venticinquesima edizione si snoderà come da tradizione attraverso tutto il centro storico al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, e i partecipanti potranno scegliere tra 2 diversi percorsi “tradizionali” del venerdì sera: SUMMERTIME e FLY TO THE MO, e un percorso “LAMBRUNCH” del sabato pomeriggio composti da tappe dove si potranno degustare il lambrusco prescelto e un piccolo stuzzico abbinato ad hoc dagli chef per esaltarne il sapore.

I LOCALI

Ecco i 18 prestigiosi locali aderenti alla manifestazione: Altro, Bar Mosaico, Stile Libero, Pasticceria Remondini, Ribalta, Bar Canalino, Tigellino Ducale, Freedom Bar, Fa’ a mod, MaDai, Verso, Encuentro, Maxela, Why Not, Bar Molinari, Maison Livre, Ambra, Lambruscheria.

LE CANTINE

Partecipano alla Lambruscolonga 24 cantine vinicole di Modena, Reggio e Mantova, proponendo i migliori Lambruschi rinomati in tutto il mondo: Az. Agricola Aguzzoli, Az. Agricola Bugno Martino, Az. Agricola Pezzuoli, Az. Agricola Rinaldini, Albinea Canali, Cantina Bassoli, Cantina Della Volta, Cantina Gualtieri, Cantina Puianello, Cantina Della Volta, Cantina Settecani, Cantina soc. coop. Quistello, Cantina Ventiventi, Cantine Umberto Cavicchioli e figli, Ferraretti cantina, Fondo Bozzole, Gavioli Antica Cantina, Giacobazzi Vini, Marco Uccellari Vignaiolo, Paltrinieri, Tenute Agricole Cleto Chiarli, Torre Tusini, Venturini Baldini, Vitivinicola Fangareggi.

I BIGLIETTI

I ticket della Lambruscolonga e del LamBrunch (22/23 maggio) sono acquistabili online in prevendita sul sito www.lambruscolonga.it e su www.modenaexperience.it a 23 euro. Aggiornamenti della manifestazione ogni 24 ore in tempo reale sui social @ConfesercentiModena, @Lambruscolonga, @modenaexperience, @zeuseventi con contenuti sempre nuovi realizzati dai ragazzi del LambroStaff.

ACCOGLIENZA TURISTICA E NOTTE DEI MUSEI

Per permettere ai tanti turisti di pernottare e soprattutto visitare al meglio la nostra città durante il lungo weekend, Modena WineFood Experience invita tutti i partecipanti a visitare il sito VisitModena.it per tutte le informazioni turistiche e su www.comune.modena.it/nottedeimusei per tutti gli eventi relativi alla sera del 23 maggio.

Modena WineFood Experience è promosso da Confesercenti Modena, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena e della Camera di Commercio di Modena, e la collaborazione di ModenAmoreMio nonché l’importante supporto di alcuni sponsor.